Pourquoi Crédit Suisse est pris dans la tourmente ?

Les clients de Crédit Suisse ne doivent pas s’inquiéter, selon Yann Rufer, puisque « une ligne de crédit a été ouverte par la Banque nationale suisse ». Le géant bancaire est d’ailleurs soumis à des conditions spéciales en tant que banque systémique : « les prescriptions en matière de liquidités et de capitale sont très élevées en Suisse ». Le secteur est actuellement instable en cause la hausse des taux d’intérêt et la faillite de banques aux Etats-Unis. De plus, Crédit Suisse se trouve depuis quelques mois dans une mauvaise posture. En octobre, le géant bancaire annonçait une restructuration après de lourdes déconvenues. Début février, c’est une perte pour 2022 de 7,3 milliards de francs qui était présentée. Les chiffres 2023 ne devraient pas mieux se porter. L’annonce de la BNS doit ainsi redonner confiance aux investisseurs et aux clients, afin « d’arrêter l’hémorragie », selon Yann Rufer. /ncp