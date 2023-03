Un mini-laboratoire jurassien pour une étude sur les cellules de peau dans l’espace

« Nos mini-laboratoires sont des systèmes clés en main qui possèdent un microscope ou encore un spectromètre », souligne Martin Aebi. Pour connaitre le résultat des recherches, il faudra toutefois attendre le retour de la capsule, car il n’est pas possible de contrôler le laboratoire à distance selon le co-fondateur de SpacePharma. « En théorie, on pourrait, car nous avons une station de contrôle des satellites à Courgenay, mais la Nasa ne permet pas que nous le fassions », indique Martin Aebi. Ce dernier souligne toutefois que de nouvelles navettes sont en cours de développement et permettront à l’avenir une communication directe. /alr