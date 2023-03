L’agriculture bio a de beaux jours devant elle

« BioSuisse a mis en place une labellisation des restaurants au niveau suisse avec une, deux ou trois étoiles suivant la quantité de bio utilisée. Le premier palier est atteint à partir de 30% de produits bio. Donc pour 5% d’écart, ce serait dommage de se priver de la communication que l’on pourrait faire auprès du grand public avec cette labellisation », expose Joan Studer, coprésident de Bio Jura. Une première étape sera franchie dès la rentrée d’août prochain avec 25% d’aliments bio qui viendront garnir les assiettes de certaines divisions du CEJEF (Centre jurassien d’enseignement et de formation). Le cahier des charges arrêté récemment fait état, pour sa restauration collective, de 50% de produits régionaux et 25% de produits bio. L’enjeu pour les producteurs jurassiens sera se placer leurs produits. « Cela permettra d’avoir un test à grande échelle. Pour nous producteurs, ce sera un vrai challenge de pouvoir répondre à cette demande, on va devoir faire un effort de coordination et de logistique », poursuit Joan Studer alors que la « Semaine bio » organisé au CEJEF en mars 2022 avait déjà rencontré un franc succès.





Le climat comme défi d’avenir

Le climat s’invitera, sans surprise, dans les grands défis futurs. Un objectif qui vise à tendre vers le zéro net d’ici 2040 en émission de gaz à effet de serre a été adopté en assemblée des délégués BioSuisse l’an dernier et le climat sera par ailleurs un thème des échanges ProBio qui consistent en des groupes de partage et de conseil entre agriculteurs. /jpi