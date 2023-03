Les gourmands du matin : Vol de nuit

Confiture musicale, apéritif syrien et brunch conté font partie de ce week-end théâtral et festif. Nourritures textuelles et mots d’auteur sont savamment mis en scène par les comédiens de la compagnie « Vol de Nuit ».

Le brunch de dimanche midi sera agrémenté d’histoires gargantuesques, préparées par les comédiens qui ont à cœur de faire mijoter des textes parfois doux-amers ou pimentés. Eve Mittempergher et Alessandro Mangia, membres de la compagnie sont venu afin de nous donner l’eau à la bouche…