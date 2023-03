Une nouvelle date dans la tournée de Silver Dust

Silver Dust partagera la scène avec les Hollywood Vampires de Johnny Depp, Alice Cooper et Joe Perry. Le groupe jurassien de métal se produira le 23 juin à Granges au Summerside Festival. En avril, Lord Campbell et ses acolytes rejoindront également en tournée le groupe Soen, révélation de ces deux dernières années selon le communiqué transmis ce vendredi. Kiki Crétin a « hâte de reprendre la route et de commencer la première partie de notre grande tournée des 10 ans d’existence de Silver Dust ». /ncp