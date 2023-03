Arc Jurassien Expo, le retour

Arc Jurassien Expo signe un retour en fanfare. L’exposition de vaches laitières se tient ce samedi à Saignelégier après quatre ans d’absence pour cause de crise sanitaire. Des éleveurs venus des quatre coins du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel ont convergé vers la Halle du Marché-Concours du chef-lieu franc-montagnard pour présenter leurs animaux. Tous étaient ravis de retrouver l'ambiance de la manifestation. Arc Jurassien Expo a enregistré un record de participation avec plus de 280 bovins inscrits cette année. La manifestation se déroule dans une ambiance sérieuse mais aussi bon enfant. François Comte François Comte est allé samedi matin à la rencontre de quelques éleveurs qui participent à Arc Jurassien Expo.