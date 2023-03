La Compagnie Vol de Nuit en fête pour ses 12 ans

La Compagnie Vol de Nuit fête un anniversaire avec le public. La troupe de théâtre célèbre aujourd’hui et demain ses 12 ans ce samedi et ce dimanche au Forum St-Georges à Delémont. Des ateliers ludiques et artistiques à prix libre sont mis en place durant tout le week-end. Il s’agit d’une manière de remercier le public de son soutien au fil des ans. Le lieu n’a pas été choisi au hasard puisque c’est au Forum St-Georges que le premier gros projet de la troupe a été créé. La Compagnie Vol de Nuit qui est composée d’amateurs voulait initialement fêter ses 10 ans mais la crise sanitaire l’en a empêché. La troupe compte aujourd’hui plus de 80 membres et ne se cantonne pas au théâtre mais monte également des spectacles en lien avec d’autres formes artistiques.

L’histoire de la Compagnie Vol de Nuit a démarré lorsqu’une bande d’amis a décroché le Prix Jeunesse Jura en 2011, comme le rappelle Célien Milani, un des fondateurs et membre du comité. La troupe se porte bien et fourmille d’idées. « Le but était d’avoir une plateforme où n’importe quelle personne peut proposer un projet artistique », indique Célien Milani qui précise que cette philosophie est restée identique. « À Vol de Nuit, les gens viennent puis repartent, puis reviennent », souligne le Delémontain.