Un automobiliste jurassien pincé à 143 km/h à La Ferrière

Une voiture a été mesurée vendredi à 143km/h à la Ferrière au lieu de 80 km/h autorisés. Le chauffard de 48 ans a été interpellé et s'est vu retirer son permis de conduire, indique samedi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Le chauffard a été interpellé à son domicile dans le canton du Jura par la police jurassienne, précise le communiqué, et sa voiture séquestré. Les résultats de tests de détection de drogue et d’alcoolémie se sont relevés positifs. Le quadragénaire devra répondre de ses actes devant la justice. /ATS-tbu