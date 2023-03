Davantage de moyens « SOS Sauvons les faons » dans le Jura

Les anges gardiens des faons sont prêts à retrousser leurs manches dans le Jura. « SOS Sauvons les faons » bénéficie de nouveaux moyens avant de lancer sa nouvelle campagne lors de la période de fauche. L’association jurassienne a vu le jour en 2018 et a pour objectif d’empêcher la mort de faons dans les champs lors du passage de machines agricoles. Elle s’est dotée cette année d’équipements supplémentaires. Le président de l’association qui compte une soixantaine de bénévoles, Christophe Zawadzki, indique qu’il a été possibles d’acquérir 4 nouveaux drones « grâce à d’importants et nombreux dons ». « SOS Sauvons les faons » va ainsi bénéficier de 7 appareils qui permettent de repérer les animaux, sans compter 5 drones qui appartiennent à des privés. Christophe Zawadzki précise également que l’association a décidé de pérenniser une plateforme Internet qui était à l’essai l’an dernier. L’instrument permet aux agriculteurs de signaler leurs dates de fauche et de solliciter l’intervention gratuite de l’association. Le président de « SOS Sauvons les faons » souligne, par ailleurs, que les agriculteurs sont de plus en plus sensibles à la cause de l’association, notamment pour éviter de tuer un animal mais aussi pour empêcher des problèmes de botulisme.

Le déploiement de ces nouveaux équipements doit désormais permettre de couvrir l’ensemble du territoire cantonal jurassien, y compris les Franches-Montagnes où l’association était moins présente jusqu’à présent. « SOS Sauvons les faons » a mené « 66 interventions l’an dernier dans le Jura, ce qui a permis de sauver 61 animaux », selon son président Christophe Zawadzki.