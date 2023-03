Des récompenses pour les apprentis charpentiers de la région

Les meilleurs apprentis charpentiers de la région ont été distingués. La remise des prix du concours organisé par l’AJMCE, l'Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes, s’est déroulée vendredi soir. Pas moins de 58 apprentis du Jura et du Jura bernois ont participé au concours en réalisant des maquettes sur le thème des transports. Gaëtan Girod a remporté la première place pour les apprentis de première année. Jeremy Tschanz a été distingué pour les jeunes en deuxième année. Benjamin Amstutz et Fabien Schär ont décroché le premier rang à ex aequo pour les apprentis de troisième année, alors que Michael Koller a pris la première place pour la quatrième année. /comm-fco