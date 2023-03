Succès de Ludesco, plus grand festival des jeux de Suisse

Quelque 7000 personnes ont participé ce week-end à La Chaux-de-Fonds à la 14e édition de Ludesco, le plus grand festival dédié aux jeux et aux expériences ludiques de Suisse. Au total, 55 heures de jeux sans interruption ont été proposées aux festivaliers.

Cette fréquentation est au-delà des attentes, ont annoncé dimanche les organisateurs qui tablaient sur 6000 entrées. La manifestation a donc retrouvé son public et sa forme d'origine après trois ans, avec une annulation en 2020 et deux éditions restreintes en raison de la crise sanitaire.

Plus de 1400 jeux de la collection du festival ont été proposés au public venu de toute la Suisse mais aussi de France voisine. Cette année Ludesco a innové, transformant les alentours de la Maison du Peuple et du Club 44 en un village ludique. D’autres animations ont été hébergées par des institutions et des commerces.

Le festival tient son concept en or avec son 'Lego challenge' se sont réjouis les organisateurs. C'est une compétition où les enfants évaluent les constructions effectuées par leurs parents selon des thèmes spécifiques dans un rythme imposé par le sablier. Autre succès, le nombre record de parties d'escape games enregistrées durant le week-end avec 158 tentatives d'évasion.





Le jeu accessible à tous

Depuis quelques années, l’événement accueille AccessiJeux. Une association qui œuvre et sensibilise à l’accessibilité des jeux de société pour les personnes malvoyantes.

« Ludesco essaie d’être le plus inclusif possible », explique Nils Kapferer, membre du comité de l’événement et responsable des jeux accessibles, « le jeu est quelque chose de fédérateur et qui réunit les gens (…) On se doit de promouvoir ça ».