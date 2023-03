Cornelia Faivet à la tête de la Résidence des Franches-Montagnes

Après le permis de construire, la Résidence des Franches-Montagnes tient sa responsable. La Taignonne Cornelia Faivet a été nommée infirmière responsable du site, indique lundi l’Hôpital du Jura. Elle travaille actuellement en tant que directrice et responsable des soins du service d’aide et maintien à domicile des communes de Tramelan et Mont-Tramelan (SAMD). Cornelia Faivet entrera en fonction dans les prochains mois, précise le communiqué. La date permettra au SAMD de préparer sa succession. /comm-gtr