Moins d’accidents sur les routes jurassiennes en 2022 mais plus de décès

Eric Froidevaux explique qu’il n’y a pas de lien entre ces accidents mortels qui sont complètement différents. Certains se sont déroulés sur l’autoroute, d’autres sur des routes de campagne. Il s'agit de piétons, d’automobilistes, de conducteur d'engins de travail et de motards : « On n’a pas un phénomène particulier contre lequel on doit lutter. On doit admettre, malheureusement, une certaine fatalité », relève le chef de la gendarmerie.