Trois cambrioleurs condamnés pour une série de vols dans le Jura

Trois voleurs qui ont sévi dans le Jura passeront plusieurs mois derrière les barreaux. Ils comparaissaient ce lundi matin devant le Juge pénal, à Porrentruy, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en Ajoie et aux Franches-Montagnes. L’un des cambrioleurs, aux antécédents plus importants que ses complices, a écopé d’une peine plus lourde. Le juge David Cuenat a qualifié la condamnation de « sanction équitable entre les prévenus ». Le voleur au passif plus chargé passera ainsi 16 mois derrière les barreaux. Les deux autres voleurs écopent aussi d’une peine de 16 mois de prison mais dont 6 mois ferme pour l’un et 7 mois ferme pour l’autre. Les trois prévenus ont aussi été expulsés du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Les prévenus ont perpétré en septembre dernier quatre cambriolages : deux à Courtemautruy, un à Bressaucourt et un au Noirmont pour un butin de plus de 110'000 francs. Les dégâts causés dans les habitations s'élèvent à près de 35'000 francs. L’un des prévenus avait même endommagé la trappe de sa cellule alors qu’il purgeait sa garde-à-vue au Centre A16 à Delémont, créant un dommage supplémentaire de 400 francs. Les trois hommes ont avoué les faits et dit « regretter leurs actions ». L’un d’eux avait même conduit la police en forêt où le butin était caché. /nmy