Dix tonnes de denrées distribuées à l'occasion de l'action 2xNoël

La Croix Rouge jurassienne vient de clôturer son action solidaire 2xNoël. Cette opération annuelle consiste à redistribuer de la marchandise alimentaire aux personnes en situation de précarité pendant les mois de février et mars. Plus de 54'000 colis ont été récoltés et environ dix tonnes de denrées ont pu être distribuées à environ mille personnes dans le Jura.

Nouveauté cette année, la distribution s’est aussi faite via deux boutiques éphémères dans les districts de l’Ajoie et de Delémont. L'association remercie les 130 bénévoles impliqués et reconnait que « Sans leur aide précieuse, rien n’aurait été possible ». /comm-jad