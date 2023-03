Plaisirs et traditions avec les patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs

Les patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs remontent sur scène à Cornol dans Ènne rotte d’étchâdès, comprenez « Une bande d’excités ». La pièce est jouée dès ce vendredi et jusqu’au 2 avril. Elle a été écrite et mise en scène par l’Ugène. Comme le veut la coutume, la pièce se déroule au sein d’une famille en Ajoie. Quelques quiproquos, des pics politiques du terroir et un regard parfois naïf sur les absurdités de notre monde seront autant de saveurs qui feront monter la sauce. Un rendez-vous que les comédiens ne manqueraient pour rien au monde. RFJ est allée à la rencontre des patoisants d’Ajoie et du Clos du Doubs en plein répétition.