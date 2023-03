Un arbre connecté jonche la place de la Liberté à Delémont

Dans notre société ultra digitalisée, même les arbres se mettent au connecté. La Ville de Delémont participe à un projet-pilote orchestré par la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. L’objectif est de lutter pour la santé des arbres. Pour ce faire, le tilleul de la place de la Liberté a été équipé d’un capteur. Son but est de détecter tous problèmes sur l’état de santé de l’arbre et d’envoyer les données ensuite sur une application mobile. Grâce à ces informations, il sera ainsi possible de traiter rapidement les soucis que l'arbre pourrait rencontrer. La déshydratation, les champignons et toutes autres problématiques sont détectables via cet instrument.