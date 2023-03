Des inquiétudes « légitimes », mais des critiques trop « binaires » autour du Doubs

Du côté des pêcheurs jurassiens, la saison a commencé en douceur le 1er mars. La Saprolegnia fait évidemment partie des sources d’inquiétudes, en plus de la sècheresse, des fortes températures et parfois de la pollution. « Certains pêcheurs ont fait une belle ouverture avec un bon nombre de captures et pour d’autres c’était un peu plus compliqué. Nous sommes trop tôt pour nous prononcer sur l’état de la rivière. Il faut attendre que celle-ci se réveille et retrouve une activité normale », explique Valentin Iseli. Le responsable halieutique au sein de la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens s’attend toutefois à ce que la population de poissons s’affiche à la baisse ces prochaines années, notamment en raison de la Saprolegnia. /alr-emu