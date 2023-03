Des idées à foison pour la Maison prévôtoise

Le jardin, lui aussi, a été longuement abordé par les participants. Le potentiel de ce grand carré de gazon situé entre la Maison prévôtoise, la Sociét'halle et la Birse est reconnu de toutes et tous. Un cheminement praticable, quelques bancs et pourquoi pas des tables et un grill : autant d'idées qui pourraient favoriser l'éclosion d'un véritable lieu de rencontre en pleine ville de Moutier.





Le moment de concrétiser

Reste à savoir ce qui sera réalisé ou non. Les finances dicteront le rythme évidemment, mais pas seulement. « Nous devrons aussi définir qui gère cette Maison prévôtoise. Des bénévoles ? Une association ? Tout est ouvert pour l’instant », poursuit Qendresa Latifi. De l'avis des organisateurs, le plus important est de donner une suite à ces trois ateliers participatifs, sans quoi la population pourrait rechigner à prendre part à de futurs projets du même acabit. Un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé pour évaluer toutes les idées, les trier, et veiller à leur concrétisation dans la mesure du possible. Un travail important qui se fera progressivement, par étapes. /oza