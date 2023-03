L’énergie s’invite à la table du Conseil de ville de Porrentruy

La deuxième séance de la législature était relativement « light » pour le Conseil de ville de Porrentruy. Réuni jeudi soir, le législatif a mené sa séance en à peine plus d’une heure. En préambule, la présidente du Conseil de ville Sandra Nobs a rappelé non sans humour que l’heure était au travail, mais qu’il était autorisé de faire part des buts du HC Ajoie qui jouait au même moment. Une autorisation inutile puisque la séance s’est terminée quelques minutes avant l’ouverture du score du HCA. Cette séance express a tout de même vu passer onze questions orales, dont deux qui n’ont pu être posées faute de temps.





Extinction des feux reconduite durant une année

Vittoria Gigon du groupe PS-Les Verts a notamment souhaité connaître le bilan et les suites éventuelles de la mesure d’extinction des luminaires en ville de Porrentruy mise en place depuis le 5 décembre 2022 et qui doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois. « Le bilan est positif, a expliqué la conseillère municipale en charge de l’équipement Chantal Gerber. La lumière a été coupée dans 11 secteurs entre 00h30 et 05h30, cela a permis une économie d’énergie de 28'230 kWh et financière de 6210 francs. » La socialiste a également tenu à rassurer : « Selon la police municipale, l’extinction des feux n’a pas provoqué une hausse des vols. Il y a également eu peu de plaintes de la part de la population ». Devant ce constat, Chantal Gerber a annoncé que la mesure sera reconduite jusqu'à la fin de l'année.