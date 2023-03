Le bijou, un art aussi jurassien mais méconnu

Le bijou se décline sous toutes ses formes et toutes ses variantes dans le Jura. Une exposition intitulée « Création jurassienne de bijoux » se déroulera dès samedi 25 mars à Delémont. L’événement se décline en deux volets avec une exposition à la FARB et une autre au Musée jurassien d’art et d’histoire. La première - « « 30 ans – 30 artistes » - présente les œuvres de 30 créateurs jurassiens de bijoux jusqu’au 28 mai et la seconde - « Entre continuité et décalage » - propose un dialogue entre histoire et artistes contemporains jusqu’au 20 août. Les deux expositions sont prolongées par un livre. L’ouvrage est paru aux éditions Infolio sous le titre « Création jurassienne de bijoux » et présente des œuvres d’artistes contemporain, à la manière des ouvrages « Vitraux du Jura » ou « Sculptures du Jura ».

L’ensemble du projet est porté par l’historienne de l’art et commissaire de l’exposition, Isabelle Lecomte. Il fait suite à sa découverte du travail de la Delémontaine Sophie Bouduban, seule Jurassienne à être répertoriée dans le « Dictionnaire international du bijou ». Le projet a ensuite été proposé à la FARB ainsi qu’au Musée jurassien d’art et d’histoire et a nécessité 18 mois de recherches. Le Jura compte plus d’une trentaine de créateurs de bijoux mais la plupart d’entre eux restent méconnus du grand public. Pour Isabelle Lecomte, cela peut s’expliquer, notamment, par le fait que le bijou peut comporter « un a priori superficiel » et parce que les créateurs se considèrent « comme des artisans », alors que leur travail relève de la démarche artistique. La commissaire de l’exposition explique ainsi qu’il était temps de leur faire une place de choix.