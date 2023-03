Les rave parties s’invitent à la table des maires des Franches-Montagnes

L’an dernier le canton du Jura a dénombré cinq rave parties. Mi-mars, une fête sauvage s’est déroulée aux portes du district, à Mont-Crosin, non loin des Breuleux. Le maire de la commune, Renaud Baume, estime « que la solution est d’arrêter les fêtards à la fin et de séquestrer le matériel ». Ce point figurera dans la lettre.

Les maires du Noirmont, de Lajoux et des Enfers comprennent la démarche du syndicat mais l’estiment prématurée. « Il ne faut pas d’entrée faire un bastringue de tout cela », dédramatise le Noirmonier Gabriel Martinoli. Il pense que l’écho médiatique et politique de ces derniers mois suffit à décourager les organisateurs de rave parties.





L’invitation d’Elisabeth Baume-Schneider

Durant son assemblée, le SCFM a aussi approuvé deux points concernant les futures zones d’activités d’intérêt cantonal des Franches-Montanges au Noirmont et à Saignelégier. Ces approbations permettront une plus grande rapidité d’action. Une nécessité puisque des entreprises toquent à la porte pour s’implanter sur le site noirmonier. Un groupe industriel prévoit d’installer trois bâtiments et entend construire le premier en septembre.

La maire de St-Brais, Aline Erard, a évoqué en fin de séance l’invitation reçue d’Elisabeth Baume-Schneider. La Conseillère fédérale jurassienne a proposé au SCFM de passer une journée au Palais fédéral à Berne. Les maires se sont montrés enthousiastes malgré leur agenda chargé. /nmy