Une nouvelle année record pour Basel Area

Basel Area enchaîne les années records. L’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique indique jeudi avoir apporté son soutien à 96 startups en phase de création l’an dernier, ce qui représente 20 de plus que l’année précédente. Par ailleurs, 35 entreprises ont élu domicile en 2022 dans les cantons du Jura, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville avec le soutien de Basel Area. Environ deux tiers de ces sociétés sont actives dans le secteur de la santé numérique. /comm-alr