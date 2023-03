10 ans de coopération franco-suisse en matière de sécurité

En novembre 2021 et janvier 2022, deux braquages avec prises d’otage à Bassecourt (JU) et au Locle (NE) défrayaient la chronique. Deux affaires qui avaient débouché sur plusieurs interpellations en France en octobre dernier et qui donnent un exemple de la coopération franco-suisse en matière de criminalité dans la région. Cette collaboration rapprochée, mise sur pied au travers de la plateforme opérationnelle transfrontalière POT 25/90, célébrait ce vendredi ses 10 ans. Elle permet, en regroupant les différents services de police et des douanes, d’améliorer leur efficience en organisant, par exemple, des engagements conjoints.