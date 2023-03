Impressions aux cimaises du Musée jurassien des arts

Depuis cinquante ans, l’Atelier Gravure Moutier accueille les artistes de Suisse et d’ailleurs intéressés à explorer le monde de l’impression. Ils y sont accueillis par des imprimeurs chevronnés prêts à expérimenter avec eux les différentes techniques afin d’obtenir une œuvre de grande qualité. Un demi-siècle plus tard, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter, assure Romain Crelier, imprimeur à l’Atelier, notamment en associant les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies.