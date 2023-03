L'association Svizra27 change de présidence

L'association Svizra27 poursuit son projet d'exposition nationale dans le nord-ouest de la Suisse. Elle a élu trois nouveaux membres à sa présidence lors de son assemblée jeudi soir à Olten et a remplacé Elisabeth Baume-Schneider, partie au Conseil fédéral.« Les membres de Svizra27 ont désigné Mathilde Crevoisier Crelier » pour succéder à Elisabeth Baume-Schneider, a indiqué l'association vendredi dans un communiqué. La socialiste, nouvelle conseillère aux Etats du canton du Jura, remplace donc sa collègue de parti tant à la Chambre des cantons du Parlement, qu'au sein de Svizra27.L'association a par ailleurs élu trois nouveaux membres à sa présidence. Il s'agit des conseillères nationales Katja Christ (Vert’libéraux/BS) et Irène Kälin (Verts/AG), ainsi que du conseiller national Thomas Burgherr (UDC/AG). « Tous les grands partis politiques sont actuellement représentés au sein de la présidence », pointe Svizra27.La co-présidence demeure quant à elle assurée par l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard et par Kurt Schmid.Plusieurs projets pour une exposition nationale dès 2027 sont actuellement en lice. Svizra27 est l'un d'entre eux. Il propose une exposition nationale dans la Suisse du Nord-Ouest. L'idée est entre autres soutenue par les cantons d'Argovie, de Soleure, du Jura et des deux Bâles.Un autre projet, baptisé Nexpo, réunit les dix plus grandes villes de Suisse. Cette organisation coopère avec X27, une initiative de projet comptant quelque 50 groupes intéressés à y prendre part. Enfin, le projet Muntagna est porté par les cantons du Valais, de Berne, des Grisons, d'Uri et du Tessin, et propose une exposition décentralisée dans l'ensemble des régions de montagnes. /ats-jad