L’avenir incertain de l’Espace Jeunes des Franches-Montagnes

L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes se trouve dans une situation compliquée. L’association a présenté ses actions aux maires du district jeudi soir lors de l’assemblée du syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM). La présidente de l’entité située au Noirmont, Patricia Montavon, et l’animatrice socioculturelle Laurence Surdez en ont profité pour évoquer certaines difficultés. Les membres de l’Espace Jeunes des Franches-Montagnes pensent à dissoudre l’association d’ici 2024. Ils souhaitent qu’une délégation des communes franc-montagnardes prenne la relève pour gérer l’entité. Patricia Montavon a pris en exemple les Espaces Jeunes de Delémont et Porrentruy qui fonctionnent déjà selon ce schéma. Ces établissements sont gérées par leurs municipalités respectives.





Se déplacer dans les villages

Le lieu de rencontre gratuit pour les jeunes taignons de 12 à 18 ans est soumis à un problème de fréquentation. Il est majoritairement visité par des Noirmoniers et très peu par des jeunes des autres communes du district. Pour contrer cette situation, l’association envisage de créer une animation itinérante pour se déplacer dans tous les villages. Le projet-pilote durerait 3 ans et est budgétisé à hauteur de 365'000 francs. Près de 118'000 francs en promesses de dons ont déjà été récoltés. Le département cantonal de l’Intérieur a déjà donné un préavis positif à la démarche. Il doit encore présenter le projet devant le Gouvernement. Les maires, eux, se sont plutôt montrés sceptique. Le maire de Lajoux, François Brahier-Jeckelmann, a notamment questionné l’intérêt pour sa commune de payer d’avantage pour l’Espace Jeunes des Franches-Montagnes alors que les jeunes de son village vont à l’école à Bellelay et passe du temps dans le lieu d’accueil de l’ Action Jeunesse Régionale à Tramelan et Malleray. Le SCFM va néanmoins traiter les demandes de l’Espace Jeunes des Franches-Montagnes lors d’une prochaine assemblée. /nmy