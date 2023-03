La barre des 10'000 frontaliers franchie dans le Jura

Le cap des 10'000 frontaliers a été atteint dans le canton du Jura. Le seuil a été franchi au troisième trimestre de l’an dernier, selon les chiffres publiés vendredi par la Statistique publique jurassienne. Le nombre de ces travailleurs a augmenté de 16% entre fin 2021 et fin 2022. Le Jura comptait précisément 10'596 travailleurs frontaliers en décembre dernier.

Comme par le passé, les hommes représentaient 65% de cet effectif. Près de la moitié des frontaliers travaillent dans le district de Porrentruy. C’est d’ailleurs cette région qui connait la plus forte augmentation, avec une hausse de 20% en une année. Un travailleur frontalier sur deux est actif dans le secteur secondaire, notamment toute la branche d’activités liée à la fabrication de produits informatiques et électroniques, dont l’horlogerie. Sans surprise, les villes de Delémont et Porrentruy sont les communes qui accueillent le plus de travailleurs frontaliers. Au classement, les deux chefs-lieux figurent devant Boncourt et Haute-Sorne.