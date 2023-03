Première édition de « Contes en banc »

Représentante jurassienne du Collectif « ça clignote », la conteuse Geneviève Boillat explique que le projet « Contes en banc » est né d’une réflexion lors d’une rencontre entre plusieurs conteuses et conteurs de Suisse romande qui se sont demandés ce qu’ils pouvaient faire pour le monde. Une conférence de l’écrivain et militant écologiste anglais Rob Hopkins, qui parlait du déficit de l’imaginaire, a été l’élément déclencheur : « En tant que conteuses et conteurs, l’imaginaire est notre matériau de travail. Là, on s’est dit qu’on pourrait faire, modestement, quelque chose », explique Geneviève Boillat. De là est née l’idée d’aller vers les gens et de leur proposer des contes.





Pas de thématique particulière, pas de public cible

Les conteuses et conteurs installés dans divers lieux publics (places, parcs, sorties de magasins) ne vont pas haranguer le public. Ils seront là, à disposition des passants qui souhaitent s’arrêter et entendre un conte. Pour le choix de l’histoire, Geneviève Boillat relève qu’elle va déjà demander aux gens le temps qu’ils ont à disposition. Une autre option consiste également à leur demander s’ils souhaitent plutôt une histoire drôle, un conte traditionnel, etc. « On n’a pas voulu imposer une thématique ou que raconter des contes moralisants », note la conteuse jurassienne.