Un accident de la circulation fait un mort

Accident mortel sur les routes jurassiennes. Samedi matin vers 3h20, le conducteur d’une voiture de livraison circulait de Vicques en direction de Courchapoix. À la sortie d’un virage à gauche, il a perdu la maitrise de son véhicule pour une raison encore indéterminée. La camionnette a quitté la chaussée et a effectué plusieurs tonneaux dans un champ situé en bordure de route. Le conducteur est décédé lors de l’embardée, selon un communiqué de la police cantonale. Les pompiers du centre de renforts de Delémont et une ambulance de l’hôpital du Jura sont intervenus. La route a été fermée pendant deux heures et demi. /comm-ech