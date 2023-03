Roger Frossard entend rester au sommet

Il veut rester constant à haut niveau. C’est l’objectif de Roger Frossard. L’éleveur des Pommerats prend part ce week-end au concours national à Bulle pour les races Holstein et Red Holstein. Le Jurassien de 43 ans y présente plusieurs de ses vaches. Après avoir largement dominé le concours de l’Arc Jurassien Expo le week-end dernier, Roger Frossard n’entend pas pour autant se reposer sur ses lauriers : « On doit jamais se contenter des bons résultats. Notre objectif est de rester constants et c’est toute la difficulté » explique-t-il.





« Il faut savoir accepter quand ça ne va pas »

Celui qui se considère éleveur depuis « qu’il est né » sait se fixer des objectifs, mais il sait aussi relativiser. « Je ne me suis jamais fait de film. C’est un rêve de gagner des grandes expositions, mais il faut aussi arriver à prendre du recul et savoir accepter des résultats moins bons. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte et parfois ça va moins bien, » explique Roger Frossard.





Une logistique importante

L’éleveur des Pommerats était dans le rush des derniers préparatifs avec son équipe lorsque nous l’avons rencontré. C’est que la logistique est importante pour se rendre au concours fribourgeois. « Il faut compter presque une personne par vache, explique Roger Frossard. Sur place, il faut se relayer pour s’occuper des animaux en permanence, pour s’assurer qu’elles sont prêtes pour le concours. » Forcément, l’exercice est plus compliqué lorsque l’on vient du Jura. « Les éleveurs fribourgeois peuvent rentrer pour traire leurs animaux. Nous ne pouvons évidemment pas faire cela. » Et pendant le concours, une autre équipe doit s’occuper de l’exploitation aux Pommerats.





« On prend les choses les unes après les autres »

La disparition de Swiss Expo ne va pas nécessairement pousser Gérard Frossard à aller plus loin pour concourir. « On décide un peu au jour le jour, explique-t-il. Notre participation à un concours national ou international dépend de beaucoup de paramètres. Il faut déjà que nos animaux soient en forme au bon moment. Il faut aussi avoir le personnel à disposition. C’est un ensemble d’éléments qui déterminent si l’on prend part à une compétition. Il nous est déjà arrivé de renoncer à Swiss Expo ou Bulle à cause d’aléas de la vie par exemple. » /tna