Le Pré-Guillaume accueillera un centre médical

Un centre de médecine générale va s’installer dans le Centre Pré-Guillaume à Delémont. Le projet s’appelle MEDIQO. Il est porté par la doctoresse Isaline Aubert-Bonnemain et ouvrira ses portes dès l’an prochain, le temps de procéder à des travaux de rénovation. Le projet lancé l’an dernier s’est étoffé puisque l’Hôpital du Jura proposera une permanence médicale pour les petites urgences dans les mêmes locaux, soit au premier étage du Pré-Guillaume. Le projet permettra de faire d’une pierre deux coups. Il vise, d’une part, à répondre au manque de praticiens de premiers recours dans le Jura. Un problème d’autant plus d’actualité que six médecins viennent d’arrêter ou cesseront prochainement leur activité dans le canton. Le nouveau centre pourra accueillir, à terme, entre six et huit généralistes. Plusieurs médecins ont déjà fait part de leur intérêt.

Le projet pourra, d’autre part, répondre à la problématique de l’engorgement des urgences. L’ouverture d’une permanence médicale en ville - du lundi au vendredi en journée et sans rendez-vous - pour les cas légers permettra d’aiguiller les patients et de diminuer le risque de saturation des urgences hospitalières de l’H-JU qui pourront se concentrer sur les cas graves ou complexes. /comm-fco