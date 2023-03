Le site de l’Onivia pourra reprendre vie

Toujours de la pollution

Deux zones sont toujours considérées comme polluées sur le site de l’Onivia. Maël Bourquard, collaborateur scientifique à l’Office de l’environnement en charge du dossier, explique que le premier foyer contient une trop faible quantité pour mériter un traitement, alors que les connaissances techniques actuelles ne permettent pas de dépolluer le second, qui renferme plus d’une tonne de solvants chlorés, à des coûts raisonnables. La pollution se trouve à plus d’une dizaine de mètres sous terre, en dessous du ruisseau le Bacavoine. « On va attendre dans 20 ans pour voir si on a trouvé une méthode pour assainir cette pollution », relève Maël Bourquard.





Des garanties pour l’avenir

Malgré les nombreuses analyses, il est impossible de garantir un résultat à 100%. « Ce que je peux vous garantir c’est que la pollution, il en reste. Dans le sens, on avait pour objectif d’enlever 95% des polluants présents dans les matériaux », indique le collaborateur scientifique de l’Office de l’environnement. Le reste ne va pas porter atteinte à l’environnement. Les prochaines années, des analyses seront effectuées régulièrement pour surveiller la qualité des eaux. /ncp