Ecole secondaire à Granval : deux communes se retirent, les autres indécises

Celles qui ont voté oui ne ferment donc pas la porte à la variante prévôtoise mais elles demandent encore des réponses et des garanties de la part du canton pour la création d’une école à Grandval. Si Berne estime que le projet pour les cinq communes favorables est viable et à des conditions raisonnables pour celles-ci, alors elles pourraient envisager de quand même engager le processus, en dépit du refus des trois autres communes.

Crémines, elle, annonce prendre acte du refus de ses citoyens de rejoindre ce processus. Mais comme elle est géographiquement plus proche de Grandval que de Moutier, elle préfère ne pas encore prendre de décision définitive.

De leur côté, les communes de Belprahon et Perrefitte ont décidé de suivre les préférences de la population et ont d’ores et déjà décidé de ne pas adhérer à la solution « Grandval ».

Une fois qu’il aura reçu des réponses de la part du canton, le Conseil intercommunal du Grand Val se réunira une nouvelle fois au mois de mai pour plancher sur la suite. /comm-ddc