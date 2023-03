Pas de vote dès la naissance dans le Jura

Le Parlement jurassien refuse le principe « un être humain = une voix ». Les députés ont nettement rejeté ce mercredi par 39 voix contre 14 et 4 abstentions un postulat du député CS-POP Christophe Schaffter, intitulé « Donner une existence politique à chaque citoyen-ne, dès sa naissance ». Le texte proposait de permettre à tout citoyen de voter, d’élire et de signer initiatives et référendums. Les parents ou représentants légaux auraient fait office d’intermédiaires et usé de ces droits au nom de l’enfant jusqu’à sa majorité politique. /gtr