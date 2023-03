Le Jura aussi concerné par les violences en milieu scolaire

Le sondage montre que les violences verbales sont plus répandues que les violences physiques. Plus de 130 enseignants disent toutefois avoir subi un contact agressif au cours des cinq dernières années. Rémy Meury explique que « les responsabilités ne sont pas à trouver au sein de l’État ou de l’école ». D’après lui, les problèmes sont généraux et tout le monde doit se mettre ensemble pour trouver des solutions et des formules à apporter aux enseignants pour que ceux-ci s’expriment plus facilement face à de tels phénomènes.