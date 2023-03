Le musée de l’Hôtel-Dieu tire les portraits de ses réserves

Les portraits mis en vitrine au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Une nouvelle exposition s’ouvre samedi avec le vernissage à 11h. L’institution a souhaité mettre en valeur les nombreux portraits présents dans ses collections. Du 18e au 20e siècle, de nombreuses personnalités de la région et des anonymes ont pris la pose. Difficile donc de choisir : « C’est la notoriété de la personne portraiturée. On voulait surtout des personnes dont on connaissait l’identité et qui ont marqué l’histoire régionale », précise Anne Schild. Ainsi des dizaines d’œuvres de portraitistes et de photographes ont été sélectionnées. La conservatrice du MHDP a tenu à exposer des femmes « les grandes oubliées de l’histoire ». « Des femmes de, des filles de, ou des sœurs de même, mais pas de femmes portraiturées pour leur qualité intrinsèque ou par l’histoire qu’elles ont pu représenter », regrette l’historienne.