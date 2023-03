Philippe Zahno : « On va probablement vers Svizra30 ou Svizra tout court »

La tenue d'une exposition nationale avec la participation de la Confédération « n'est pas réaliste avant 2030 ». Le Conseil fédéral a fait cette annonce mercredi. Il a ajouté ne pas pouvoir se prononcer sur un éventuel soutien financier avant 2028, au vu de l'état des finances fédérales. Il a toutefois réaffirmé sa position de principe et décidé de poursuivre les préparatifs et travaux d’accompagnement.





Au plus tôt en 2030

Plusieurs projets sont actuellement en lice pour une future exposition nationale, dont Svizra27. Le comité de cette association veut créer un événement sur neuf sites de cinq cantons différents, dont le Jura. Philippe Zahno est responsable des affaires publiques de Svizra27. Il estime que cette annonce ne change rien au fond du projet, l’association va continuer cette année à travailler sur l’étude de faisabilité. « On savait déjà que la date de l’exposition nationale pouvait être décalée, on pensait en 2028 ou 2029… Au vu des dernières informations, ce sera au plus tôt en 2030 », déclare Philippe Zahno.





Un report qui permettra de rendre le projet plus attractif

Le responsable des affaires publiques de Svizra27 l’assure, l’annonce du Conseil fédéral est en quelques sortes une bonne nouvelle : « Je suis content que le Conseil fédéral veuille toujours une exposition nationale, malgré la situation économique. Et à vrai dire, ce report nous permettra d’approfondir et d’affiner le projet, pour le rendre encore plus attractif. » L’exécutif fixera d’ici la fin de l’année les conditions-cadres devant régir l’organisation de la manifestation. /cto