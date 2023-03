Rémy Meury veut un meilleur contrôle de la situation fiscale des candidats au Gouvernement

Rémy Meury ne veut pas d’un scandale à la mode vaudoise concernant le domicile fiscal des candidats au Gouvernement jurassien. Un rapport avait été commandé par le Conseil d’État vaudois concernant la situation fiscale de Valérie Dittli. Elle a finalement été blanchie, mais cette affaire a fait passablement parler d’elle. Le député CS-POP jurassien Rémy Meury a ainsi déposé une initiative parlementaire qui demande une modification de la loi sur les droits politiques pour éviter une telle situation.

L’affaire Dittli a fait couler beaucoup d’encre même si aucune faute n’a été commise aux yeux de la loi. Pour le député Rémy Meury, il faut « éviter un scandale de cette nature » dans notre région. Pour lui, il est inacceptable qu’un membre d’exécutif n’ait jamais payé d’impôts dans le canton qu’il va diriger et ce problème doit être réglé dès l’acte de candidature. L’article 55 de la loi sur les droits politiques prévoit que « les membres du Gouvernement soient domiciliés dans le canton », insuffisants pour éviter les dérapages, selon Rémy Meury. Le député CS-POP demande donc d’ajouter dans les articles 54 et 55 que l’acte de candidature indique le domicile fiscal lors des deux dernières années et que les membres du Gouvernement soient domiciliés fiscalement dans le canton. /lge