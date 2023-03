Appel aux idées des Barotchais

Les Barotchais sont invités à donner leur avis sur leur commune. Atouts, faiblesses, améliorations, autant de points sur lesquels le Conseil communal propose de réfléchir en ce début de législature. Cette consultation a été transmise dernièrement aux habitants de La Baroche. Via ce questionnaire, les autorités communales souhaitent sonder tout un chacun qui pourra ainsi s’exprimer librement. « Ça fait longtemps qu’on ne s’est plus adressé directement de manière pseudoanonyme avec la population », explique Romain Schaer. Le maire précise que les assemblées communales n’attirent plus beaucoup de monde. Ce questionnaire permet d’entrer en contact d’une autre manière. Il admet que, sans être déconnectés de la population, les élus communaux peuvent « avoir la tête dans le guidon ». Cette consultation permettra d’identifier les véritables besoins ou de confirmer les options prises par le Conseil communal.