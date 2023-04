Nicole Brosy : « On aura toujours besoin des livres »

Sans elle, le paysage littéraire ne serait pas le même à Delémont. Nicole Brosy est à la tête de la librairie Page d’encre depuis la naissance du commerce il y a 25 ans. Elle tire ce samedi sa révérence après un quart de siècle et transmet le flambeau de la gérance à Manuel Cramatte. A l’heure de la retraite et surtout à l’heure de tourner une page importante de sa vie, la libraire ressent « beaucoup d’émotions, parce que Page d’encre c’est mon bébé », dit-elle. Et parmi les souvenirs qui ont marqué ce quart de siècle passé entre les rayons remplis de livres, elle raconte : « Une maman est venue avec un jeune garçon, il était obligé de lire un livre pour l’école, c’était terrible. Je lui ai conseillé un bouquin et trois semaines plus tard sa maman est revenue avec une photo de son fils qui était en train de lire et pour me commander le tome 2 ». Finalement, elle retient « tout ce que les personnes m’ont apporté pendant toutes ces années ».