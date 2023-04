Le Rock’R Sauvage est de retour

Porrentruy va à nouveau vibrer au son du Rock’R Sauvage cet été. La 2e édition du festival se tiendra du 3 au 5 août au Parc du Pré de l’étang. La programmation a été dévoilée samedi soir. Pour lever le voile sur cette nouvelle édition, la présidente du comité d’organisation Justine Bonvallat était l’invitée du Journal de 12h15 sur RFJ. « Vu l’engouement après la 1re édition, on s’est rendu compte que l’évènement avait du sens dans le paysage culturel jurassien », explique-t-elle. Concernant la programmation, Justine Bonvallat la décrit comme « assez accessible. Il n’y a pas de metal par exemple. Les festivaliers vont y trouver leur compte. Sur 15 groupes, 11 sont suisses, trois sont jurassiens et il y a 4 groupes internationaux. On veut promouvoir la musique suisse et aussi faire connaître des choses de l’étranger ». L’entrée au festival sera à nouveau gratuite. « On compte vraiment sur les recettes du bar. S’il fait beau, ça va aller », avance la présidente. /mmi