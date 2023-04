Vivre en autonomie avec le spectre de l’autisme

Des progrès flagrants

Grâce à plusieurs accompagnants spécialisés, Enzo peut vivre en dehors d’une institution et évoluer de manière autonome. Monique Cimetière a suivi une formation par le biais de Pro Infirmis. Chaque semaine, elle se rend chez Enzo qu’elle suit depuis environ 10 ans. Il y a quelques années encore, il paraissait utopique à ce jeune autiste d’entrer dans un magasin, aujourd’hui c’est une tâche possible, tout comme faire la lessive, la cuisine et un peu de ménage. /jmp-mmi