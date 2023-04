Des jeunes musiciens de la région primés à Kriens

Plusieurs Jurassiens s’illustrent lors du concours national de solistes et quatuors de cuivre et percussion. Ce week-end, plusieurs musiciens de la région ont pris part à la compétition qui se tenait à Kriens. Parmi les lauréats jurassiens, Lou-Ann Marquis (Ensemble de Cuivres Concordia Mervelier et Ensemble de Cuivres jurassien A) a remporté le titre de championne suisse Cadette d’alto. Son frère Hugo Marquis (Ensemble de Cuivres Concordia Mervelier et Ensemble de Cuivres jurassien B) est quant à lui monté sur la 3e marche du podium dans la catégorie B avec son trombone. /comm-tna