La piscine des Mélèzes en chantier dès le mois d’août

Les abonnements pour la saison estivale 2023 seront en vente à partir du 17 avril à la caisse communale. Comme de coutume, ils seront également valables pour la piscine du Communal au Locle.

Pour l’été 2024, les baigneurs bénéficieront d’installations modernisées : bassins en inox à débordement, espace pour les non-nageurs agrandi et équipé d’un courant rapide, pataugeoire et jeux renouvelés pour les plus petits, douches tempérées ou terrains de beach-volley.