Le Swing Rock Ajoie amarre son drakkar à Chevenez

Un thème refaçonné par une nouvelle équipe en charge de la réalisation artistique, profondément rajeunie tout comme l’ensemble de la troupe. « Une dizaine de personnes, plutôt des jeunes de 11 à 25 ans, nous ont rejoints cette saison et vont vivre leur premier spectacle. On atteint actuellement une quarantaine de membres, ce qui nous a plutôt agréablement surpris ! L’ancienne génération est toujours derrière nous mais nous pousse à reprendre le flambeau. La nouvelle génération est super motivée et ça se voit dans les chorégraphie qui sont très variées », glisse Noélie Bieri, membre du comité en charge de la communication. Un nouvel élan qui semble montrer que le rock en Ajoie a encore de beaux jours devant lui et a su rebondir en dépit des craintes d’après-Covid. /jpi