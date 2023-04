Pure Politique : les conceptions de la démocratie

Y a-t-il trop d’étapes politiques ou administratives à franchir pour parvenir à la décision ? Entre consultations, démarches participatives, prises de position ou référendums, les projets et dossiers à réaliser font souvent face à des embûches. Pure Politique vous propose une table ronde mercredi 5 avril.



Damien Chappuis (maire de Delémont), Yves Gigon (député UDC) et Didier Nicoulin (président de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs) sont les invités de notre émission. Ils feront part de leur conception de la démocratie à travers leur rôle respectif dans un exécutif, un législatif et une association.

Pure Politique est à suivre mercredi 5 avril à 18h20 en direct sur RFJ et en vidéo sur RFJ.CH. /rch