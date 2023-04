Un plan de mobilité pour l’administration cantonale

Le canton du Jura veut que ses employés se passent davantage de la voiture. Le Gouvernement a adopté un plan de mobilité qui entrera en vigueur le 1er juin au sein de l’État. Le document concernera l’ensemble des magistrats, y compris les membres de l’exécutif, les collaborateurs de l’administration et les enseignants du niveau secondaire II. L’introduction de cet instrument était prévue dans le programme de législature 2021-2025, mais aussi dans le plan directeur cantonal et la conception cantonale de l’énergie. Le canton indique lundi dans un communiqué que la « démarche doit contribuer à la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l’utilisation rationnelle du sol ».

Concrètement, des mesures de promotion des mobilités alternatives à la voiture seront ainsi introduites à l’attention des collaborateurs concernés. Il s’agit, par exemple, de nouvelles incitations en faveur du JobAbo, valables sur les transports publics jurassiens, ou encore d’une prime pour les détenteurs d’un abonnement général. En parallèle, le stationnement payant pour les voitures sur le lieu de travail sera introduit, ce qui permettra de « financer lesdites mesures de promotion ». /comm-alr

