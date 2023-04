Un questionnaire pour les seniors

La capitale jurassienne à l’écoute de ses seniors. La Municipalité de Delémont a envoyé ces jours un questionnaire auprès des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile dans la ville. Fin 2022, les seniors étaient 2’875, soit un quart de la population de Delémont. Et comme ailleurs en Suisse, la tendance est à la hausse. L’objectif de ce questionnaire est de mieux cerner les besoins de cette population et d’esquisser des pistes pour l’intégrer au mieux à la vie de la cité. Le Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL) souhaite ainsi élaborer une politique des seniors qui soit en prise avec la réalité. Le conseilleur communal en charge du Département de la CSJL, Patrick Chapuis, relève que le but est de faire le bilan des services proposés aux seniors et de faire le lien avec les institutions.