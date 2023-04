Une Neuchâteloise crée une collection pour IKEA

Revisiter la Suisse

Pour créer sa collection, Lucie de Martin a choisi quatre thèmes qu’elle a souhaité revisiter : soit une version modifiée de la croix suisse, les montagnes, la broderie traditionnelle et les motifs « peaux de vaches ». Le but étant de ne pas tomber les clichés. Avec ces icônes repensés, la jeune designer espère que cette collection trouvera sa place dans les foyers suisses et pas seulement dans les résidences des touristes.